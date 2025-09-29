日銀が２９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円５６～５８銭と前営業日比１円２７銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７４円２２～２６銭と同６８銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７２７～２８ドルと同０．００５４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS