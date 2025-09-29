※本コラムは『僕達はまだその星の校則を知らない』最終話までのネタバレを含みます。■“幸い”とは、この星で上手に生きていく術を探し続けることよく、「学生時代に戻りたい〜！」と思うことがあります。でも、健治（磯村勇斗）が言うように、学校ってぬめぬめべとべとしている場所だったのかもしれません。多種多様な人類が無作為に集まっているから秩序がない。だから、みんな分かり合うためにたくさんの努力をしているんです