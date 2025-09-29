サッカー明治安田J2「V・ファーレン長崎」は28日、アウェーで「ブラウブリッツ秋田」と対戦しました。 首位「水戸」と勝ち点で並び、J1自動昇格圏内の2位につける「V・ファーレン」。 勝てば首位も見える一戦は前半6分、相手陣内で山口からパスを受けたマテウス。 ミドルシュートを放ちますが、相手ゴールキーパーの正面で2試合連続ゴールとはなりません。 28分にはこ