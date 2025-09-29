ビックカメラは、福岡ソフトバンクホークスがペナントレースで2年連続の優勝を達成したことを記念し、9月28日から10月10日まで、九州の対象店舗で「福岡ソフトバンクホークス パーソル パ・リーグ優勝おめでとうセール」を開催する。●テレビや冷蔵庫など最大20％ポイント還元今回のセールでは、同社指定商品の購入で最大20％ポイントを還元する。指定商品のカテゴリとポイント率は、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、LED電球、電池、