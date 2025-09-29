9月第4週（9月22日～9月26日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇9月22日 ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２５－０９（為替ヘッジあり・限定追加型） 運用会社：ニッセイアセットマネジメント ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２５－０９（為替ヘッジなし・限定追加型） 運用会社：ニッセイアセットマネジメント た