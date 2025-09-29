2025年9月24日、韓国メディアのMBNニュースは東京・世田谷区で韓国人の男が交際相手の女性を殺害した事件について、「日本では容疑者の顔や名前が公開されているのに、なぜ韓国では匿名で報道するのか」との批判の声が上がったと伝えた。東京・世田谷区で交際相手の40代の韓国人女性を殺害したとして逮捕された30代の韓国人の男パク・ヨンジュン容疑者について、日本メディアでは実名や顔写真、国籍、年齢、容疑者が護送車に乗る姿