日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月29日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万9321枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 19321( 18693) ソシエテジェネラル証券 14177( 13171) サスケハナ・ホンコン5096(509