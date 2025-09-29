中国北東部に位置する遼寧省の省都・瀋陽と観光地として知られる長白山を結ぶ「瀋白高速鉄道」が9月28日、正式に運行を始めました。 この路線は瀋陽北駅を起点に、遼寧省の瀋陽市と撫順市、吉林省の通化市と白山市を経て、長白山駅に至ります。全長は430キロメートルで、今年開通した路線の中では初の400キロメートルを超える長距離の高速鉄道となります。設計上の最高時速は350キロメートルで、開業当初は毎日64本の列車が運行さ