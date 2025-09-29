ソースネクストは9月29日、文字起こしAIサービス「AutoMemo」（オートメモ）に「タイムライン要約」機能を追加した。追加料金などは不要で利用できる。「タイムライン要約」を生成しているところ「タイムライン要約」機能は、録音内容を約10分ごとにチャプター分けし、各チャプターにタイトルを自動付与した上で、各チャプター内の重要な箇所を抽出し、タイムライン形式で要約するもの。会議の流れを把握しやすく、記録内容を全て