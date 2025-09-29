TBSで10月3日、櫻井翔×中条あやみがMC再タッグを組む『ドラマでクイズ! THEキリヌキ』(20:55〜22:54)が放送される。櫻井翔×中条あやみがMC再タッグ○“TBS名作ドラマ年表”から貴重映像を切り抜いてクイズを出題名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題する同番組。クイズに正解し、最もポイントを取ったチームに、ドラマ愛No.1の栄冠と、豪華副賞を手に入れることができる。第1弾を今年4月に放送。好評を得て、このたび第