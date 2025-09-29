環境省は２９日、富士山の今年の開山期間（７月１日〜９月１０日）中の登山者数は前年比０・４％増の２０万５１００人だったと発表した。登山規制を始めた静岡側で減少した一方、規制２年目の山梨側は増加した。山梨、静岡両県にある４登山道の８合目付近に設置した赤外線カウンターで計測。山梨側が５・４％増の１２万１０６８人、静岡側が６・１％減の８万４０３２人となった。