QRコード決済の「PayPay」が、30日から韓国で利用できるようになります。PayPayは29日、日本人観光客が多く訪れるソウル中心部の明洞の店舗で、試験的に決済サービスを開始しました。「海外支払いモード」でコードをかざすだけで、日本と同じように決済することができます。韓国のコンビニや飲食店など約200万店以上で決済でき、画面に韓国ウォンと、それに相当する円の金額が表示されます。日本からの旅行者は「めちゃめちゃうれ