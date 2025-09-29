愛知県尾張旭市で創業59年の「ふらんす菓子屋エミリー」は、89歳の初代と家族3世代が営む街のケーキ店です。看板のシュークリームや旬のフルーツを使ったケーキが人気で、昭和から令和まで世代を超えて地元に愛されています。 ■世代を超えて受け継がれる菓子づくり 尾張旭市の「ふらんす菓子屋エミリー」は、89歳にして現役バリバリのパティシエ・小野康雄さんと、息子で