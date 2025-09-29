シンガーソングライターの川嶋あいさんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西）に、ラジオ制作会社「ディア・フィールド」代表取締役の大村博史さんがゲスト出演。ラジオに興味を持ったきっかけや、番組制作に込める思いを語りました。ラジオ制作会社「ディア・フィールド」代表取締役の大村博史さん30年以上にわたり、さまざまなラジオ番組の制作を手がけてきた大村さん。数多