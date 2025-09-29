『新！ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）第5回【全9回】【漫画】『新！ニンゲンの飼い方』を第1回から読むここは魔獣や魔人が住む世界。この世界では数年に一度、まるで転生されたように「ニンゲン」が現れる。食べ物や気温の変化に配慮しなければならず、すぐに体調を崩したりケガをしてしまうひ弱な「ニンゲン」は育てるのは大変だが、ウネ（犬）やノサ（猫）、エシグ（うさぎ）にはない独特の忠誠心や賢さ、愛らしさがある