（C）佐野広実／講談社 （C）2025 WOWOW 桜井ユキと寺島しのぶが、多部未華子主演「連続ドラマＷ シャドウワーク」（WOWOW011月23日放送・配信スタート）に出演が決定した。併せて特報映像が公開された。【動画】「連続ドラマＷ シャドウワーク」特報映像本作は、「誰かがこの町で」が連続ドラマＷにて映像化した江戸川乱歩賞作家・佐野広実による２０２２年刊行の同名小説が原作。夫からのドメスティック・バイオ