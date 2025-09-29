兵庫・川西にある「café de n’arion（カフェ ド ナリオン）」は、扉を開いた瞬間から胸が高鳴る“小さなフランス”。月ごとにテーマが変わる華やかなパフェと、焼きたての焼き菓子が評判で、訪れるたびに新しい発見が待っています。スイーツ好きなら一度は訪れたい、とっておきのカフェです。 今回は、その魅力をたっぷりご紹介します。 川西能勢口に誕生した、親子で営む小さなフランス空間 兵庫県川西市