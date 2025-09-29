トランスジェンダー嫌悪発言で、「ハリー・ポッター」シリーズのキャストらと溝を深めている原作者のJ・K・ローリング。エマ・ワトソンが「意見の違う人も愛し続けたい」と述べたことを受け、彼女の発言をパロディにした映像をシェアして称賛。対話の用意があると話したエマに冷や水を浴びせた。【動画】エマの発言を揶揄するようなツイート現地時間9月24日配信のポッドキャスト『On Purpose with Jay Shetty（原題）』に出演