北山宏光が、全国ライブツアー、HIROMITSU KITAYAMA LIVE TOUR 2025 「波紋‐HAMON‐」を完走。9月27日・28日にを千葉・LaLa arena TOKYO‐BAYでファイナル公演より、27日のライブレポートが到着した。【写真】表現者としてさまざまな驚きと感動を届けてくれた北山宏光ライブフォトギャラリー全国11会場17公演で約7万人を動員した本ツアー。開演前に流れていたダンスミュージックのBGMが大きくなり、カラフルなライティン