2020年6月に兵庫県宝塚市の住宅においてボーガン（クロスボウ）を撃ち、家族3人を殺害し、親族1人に重傷を負わせた野津英滉被告（28）の裁判員裁判初公判が9月25日に神戸地裁（松田道別裁判長）で開かれた。【写真】凶行に及んだ野津容疑者。両手の指で「8」を表すようなポーズ本来この裁判は2022年に予定されていたが、野津被告の心身の不調により、すべての日程が取り消されていた。事件発生から5年、ようやく始まることとな