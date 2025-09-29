２５日、第９回平遥国際映画祭会場に貼られた日本アニメ映画「ホウセンカ」のポスター。（平遥＝新華社記者／陳志豪）【新華社太原9月29日】中国山西省晋中市の平遥古城で24日、第9回平遥国際映画祭が開幕した。30日までの会期中に、中国や日本、ノルウェーなど25カ国・地域から計53作品が上映される。うち、日本の新進監督、木下麦さんのアニメ映画「ホウセンカ」がアジアで初めて上映された。江蘇省から来た観客の曲可心（き