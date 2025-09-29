「２０２６ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣＴｏｋｙｏＰｏｏｌｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙｄｉｐ」に先だって行う強化試合の開催概要が２９日、発表された。巨人はファームが３月２日にチェコ（午後６時・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）、同３日にオーストラリア（午前１１時・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）との対戦が組まれた。キャンプ地で巨人ファームが国際試合に臨む。侍ジャパンは同日