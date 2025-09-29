アメリカのトランプ政権を念頭に、連携を強化することなどで一致しました。中国外務省によりますと、北京での会談の中で中国の王毅外相は「中国は、国際および地域の問題で北朝鮮との連携を強化し、覇権主義に反対することを望む」などと述べました。これに対し、崔善姫(チェ・ソンヒ)外相は「中国との緊密な多国間協力を通じ、一国主義と強権政治に共に抵抗していきたい」と応じました。トランプ政権を念頭においた発言とみられ、