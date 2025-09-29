◇社会人野球日本選手権大会近畿地区最終予選第3代表決定戦ミキハウス2―0日本新薬（2025年9月29日淡路佐野運動公園第一野球場）日本選手権大会近畿地区最終予選の第3代表決定戦が29日に行われ、ミキハウスが日本新薬を2―0で下して2年連続4回目の本大会出場を決めた。計4投手による零封リレーを見せた。先発した高橋優貴が6回1/3を被安打5にまとめる巧みな投球術で流れをつかんだ。1―0の8回からは元巨人の桜井俊貴が4