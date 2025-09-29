住宅を全焼する火事で、男女2人が死亡しました。警察と消防によりますと、火事があったのは愛知・西尾市の無職、鳥居房子さん（77）の住宅で、29日午前8時過ぎ「2階から煙が見える」と近所の人などから119番通報が相次ぎました。鳥居さんが住む鉄骨2階建ての住宅が全焼したほか、隣の住宅の壁の一部が燃えました。鳥居さんの住宅の1階部分からは男女2人が意識がない状態で見つかり、いずれも搬送先の病院で死亡が確認されました。