週明け２９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて１円２７銭円高・ドル安の１ドル＝１４８円５６〜５８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６８銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７４円２２〜２６銭で大方の取引を終えた。