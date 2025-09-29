『百鬼夜行抄30』（今市子/朝日新聞出版）第13回【全16回】【漫画】『百鬼夜行抄』を第1回から読む幼い頃から魑魅魍魎に狙われながら成長した大学生・飯嶋律。彼を守護するのは、亡き祖父・飯嶋蝸牛（いいじまかぎゅう）が従えていた強力な妖魔・青嵐。そして力は弱いが忠実でユニークな妖魔・尾白と尾黒。さまざまな妖魔が平穏なはずの日常に忍び込み、律とその家族を次々と奇妙な事件に巻き込んでいく……。累計580万部突破！ 魑