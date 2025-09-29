◇MLBドジャース6-1マリナーズ(日本時間29日、T-モバイル・パーク)ドジャースのロバーツ監督が試合後の囲い込み取材に応じ、大谷翔平選手の55号ホームランについてコメントしました。大谷選手は7回の第4打席、センターへの確信の55号ソロホームランを記録。リーグトップだったフィリーズのカイル・シュワバー選手には1本差で本塁打王を逃しましたが、自己最多＆球団記録更新となるホームランを記録しました。ロバーツ監督は、「彼