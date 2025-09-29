テレビアニメ「ドラえもん」でドラえもんの声を長く務め、昨年９０歳で亡くなった声優で俳優の大山のぶ代さんの１周忌の２９日、偲（しの）ぶ会が東京都内で開かれた。生前交流があった声優やタレントら約２５０人が出席し、大山さんの活躍を懐かしんだ。会場内に設けられた祭壇には、「ドラえもん」の映画公開時のインタビュー写真や、大山さんが好んだ紫や白の花々が飾られた。声優や俳優としての活動を紹介した映像も流れた