水戸地方気象台と気象庁気象研究所は29日、茨城県つくば市で18日に発生した突風について「竜巻と認められる」と発表した。コンテナが横転するなどの被害が発生した。風速は推定約45メートルで、強さを6段階で示す改良藤田スケールは、下から2番目の「JEF1」とした。気象台によると、痕跡が帯状に分布し、建物の壁の高いところに泥が付着していたことなどを根拠とした。気象研究所は、雲の下の冷たい空気の塊が、暖かい空気に向