オリックスは２９日、岸田護監督と来季契約の締結をすることになったと発表した。昨年は５位となり、中嶋監督の電撃辞任を受けて監督就任。１年目の今季はけが人が続出する事態で優勝争いからは脱落したが、粘り強く戦い、３位でクライマックスシリーズ進出を確定した。１１日から２位の日本ハムとエスコンフィールドでＣＳファーストＳを戦う。小浜球団本部長は「水本ヘッドコーチらと力を合わせて、選手たちが活躍できる