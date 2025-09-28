とちぎテレビ 日本バスケットボール協会・ＪＢＡは２７日、東京都内で評議員会と理事会を開いて役員を改選し、新しい会長にＢリーグの島田慎二チェアマン５４歳を選出しました。 新しい理事にはＢリーグ１部・宇都宮ブレックスの田臥勇太キャプテン４４歳と女子日本代表のエースとして長年活躍したＷリーグ・トヨタ自動車の大神雄子監督４２歳らが名を連ねました。