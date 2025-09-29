大寒の「寒修行」で知られる上市町の大岩山日石寺できょう、地元の警察官が滝に打たれながら交通安全を願いました。上市警察署では、秋の全国交通安全運動にあわせて毎年、大岩山日石寺で滝行を行っていてきょうは、地域交通課の警察官6人が参加しました。白装束姿の警察官が身に着けたのはLEDライト付きのリストバンドやタスキなどの反射材です。高さおよそ5.5メートルから水が落ちる六本滝に打たれながら「交通安全」を祈