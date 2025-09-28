とちぎテレビ 栃木県内では９月２３日から２７日までの５日間に、那珂川町、小山市、佐野市で交通死亡事故が４件発生し４人が亡くなったことから交通死亡事故多発警報が２８日発令されました。 警報の発令は今年３回目で１月以来となります。 期間は来月４日までの７日間で警察では期間中、交通指導や取り締まりを強化するとともに関係団体と広報活動を推進していきます。