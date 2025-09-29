謎解きクリエーターでタレントの松丸亮吾（29）が29日、X（旧ツイッター）を更新。10月13日に閉幕する大阪・関西万博をめぐる評判の“変化”に思いをつづった。万博をめぐっては、開幕前から会場建設費用や工事の遅れ、可燃性のメタンガス発生など、さまざまな問題が議論されてきたが、開幕後も会場内や駅の混雑、シンボル「大屋根リング」の雨漏りなどに対する批判の声がSNS上でも噴出した。松丸は「万博、開幕当初はいろんな悪評