今月13日に行われたセリエA第3節インテルVSユヴェントスは、テュラム兄弟にとって特別なゲームだった。インテルには兄のFWマルクス・テュラム、ユヴェントスには弟のMFケフレン・テュラムが所属しており、このゲームでは兄弟揃ってゴールを記録。試合はユヴェントスが4-3で激闘を制した。名門インテルとユヴェントスの選手として兄弟揃ってゴールを決める展開はテュラム一家にとって特別なものだったに違いない。弟ケフレンは『CBS