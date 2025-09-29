ドーピング検査で陽性反応が出たことから、18ヶ月間の出場停止処分を受けていたフランス代表MFポール・ポグバ。その出場停止処分が明け、今夏にはASモナコと契約を結んだが、まだモナコでは出番がない。いったいいつポグバが出てくるのかと待ち侘びているサッカーファンもいるだろうが、英『Sportbible』は確実にその時が近づいていると伝えていて、10月をポイントに挙げている。元よりモナコのチアゴ・スクーロGDはポグバの準備に