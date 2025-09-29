レアルは9月15日、ホテル「Rinn Gion Hanatouro」にて着物・浴衣のレンタル付き宿泊プランの販売を開始いたしました。着付けイメージ同プランでは、「京都着物レンタル KITEMIRU!?祇園店」と提携のもと、着物一式(帯・かばん・足袋・草履)が利用できる特典がついている。男性着物一式も用意しているほか、女性のヘアセットや帯飾り付け放題にも対応している。レンタル品の返却は、ホテルまたは店舗のいずれかを選択できる。