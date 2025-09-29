法政大学は9月19日、同大学人間環境学部の金藤正直教授ゼミナールとメルローズが「残反」を用いた衣服を共同開発したことを発表した。同日より、メルローズECサイトにて販売開始している。商品イメージ今回の共同開発は、衣服の生産過程で余る良質な生地となる「残反」を、廃棄物ではなく資源として活用し、"令環(令和×循環)コーデ"を提案するもの。残反は「circular」(循環)と「fabric」(生地)を組み合わせた「cirbric」と名づけ