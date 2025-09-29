体験の風をおこそう運動推進委員会は10月25日〜26日、国立オリンピック記念青少年総合センターにて「秋のキッズフェスタ2025」を開催する。「秋のキッズフェスタ2025」同企画では、"〜見て、触れて、感じて!ここからはじまる!未来へつなぐ体験の風!〜"をコンセプト"に、130以上の様々なワークショップブースや体験教室を提供する。プログラムは、火おこしや野外炊事、ポニーの乗馬といったアウトドア体験のほか、マルチスポーツやe