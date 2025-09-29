核戦争の防止と、核兵器廃絶を目指す医師の国際会議が来月2日から長崎市で開催されます。 長崎市で開かれるのは、IPPNW＝核戦争防止国際医師会議の世界大会で、来月2日から4日まで出島メッセ長崎で開催されます。 大会では、原爆の人体への影響に関する80年の総括や、核戦争防止における医療界の役割などをテーマに意見が交わされます。 （IPPNW県支部 朝長 万左男 支部長） 「被爆者における原爆放射線の人体