オリックスは２９日、岸田護監督と来季の監督契約を締結することを発表した。岸田監督は２０１９年に現役を引退し、翌２０年より２軍投手コーチに就任。５年間にわたり、投手育成に尽力した。リーグ３連覇から５位に沈んだ昨年１０月、中嶋聡前監督からバトンを受け、監督に就任。０５年に発足したオリックス・バファローズの生え抜きとして初、球団の投手出身では前身・阪急時代の梶本隆夫（１９７９〜８０年）以来の指揮官誕