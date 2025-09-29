オリックスは29日、岸田護監督の来季続投を発表した。すでに続投の方針を固めていたが、27日の楽天戦（京セラドーム）に勝って2年ぶりのクライマックスシリーズが決定。福良GM、小浜球団本部長が29日の同カードの試合前練習前に正式要請して快諾を得た。▼小浜球団本部長「いろいろなマネジメントをしないといけないところで苦労されたと思う。コーチ陣らと力を合わせ、選手が活躍できる環境を本当にしっかり作ってくれた