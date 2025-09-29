30日（火）は、日本海北部の高気圧が千島近海に移動します。このため、北日本は概ね晴れますが、東日本には高気圧の南側を回って湿った空気が流れ込む影響で雲が広がりやすく、所によりにわか雨がある見込みです。西日本は朝鮮半島付近の高気圧圏内となって晴れる所が多いものの、近畿の日本海側から山陰にかけては、北からの湿った空気の影響でにわか雨の所がありそうです。南西諸島は、沖縄の南の高気圧がゆっくりと西寄りに移動