山下泰裕氏東海大は29日、頸髄損傷で長期療養していた日本オリンピック委員会（JOC）前会長の山下泰裕教授が教員として業務に復帰し、11月から体育学部武道学科の授業を担当すると発表した。大学によると、当面はオンラインで指導するが、対面での講義を目指す。山下氏は大学を通じたコメントで「手足の自由が利かない」状態であることを明かした。山下氏は2023年10月にプライベートでの行動中に負傷。その後は公の場から離れ