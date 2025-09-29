東急イーライフデザインは、台湾の大手金融グループ、中國信託フィナンシャルホールディング傘下の中國信託樂活股分有限公司と、台湾でのシニア向け住宅事業立ち上げに向けた業務委託契約を締結した。(写真左より)台湾人寿 総経理：荘中慶氏、中國信託樂活 董事長：陳國恩氏、東急イーライフデザイン 代表取締役社長：大柴 信吾氏、東急不動産 取締役 常務執行役員：丹下 慎也氏この契約は、2025年5月に中國信託樂活の親会社である