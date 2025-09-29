岩手県警は29日、同県八幡平市細野の自宅敷地内の畑で草取りをしていた女性（87）が28日午後、体長約1メートルのクマに背後から襲われたと発表した。頭にけがをし、病院に搬送されたが、命に別条はないという。署によると、現場は民家が点在する山間部。