2024年に死去した、声優、俳優の大山のぶ代さんを偲ぶ会が、都内で開催され、新旧「ドラえもん」の声優陣や、昔からの声優・俳優仲間が集い、大山のぶ代さんを偲びました。「偲ぶ会」の式典では、声優の野沢雅子さんが、大山のぶ代さんへ「お別れの言葉」を述べました。【写真を見る】【 野沢雅子 】大山のぶ代さんへ「ペコの声は本当に唯一無二」「ペコはキャラクターの中で、これからも生き続けるので、さようならは言いませ