神奈川県横須賀市の学校のトイレに小型カメラを仕掛け、女性の下半身を盗撮したなどとして24歳の会社員の男が逮捕されました。撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、横浜市保土ケ谷区の会社員・山口祐弥容疑者（24）です。山口容疑者は今年1月、横須賀市の学校に侵入し、学校内のトイレに小型カメラを設置して女性の下半身を盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、山口容疑者は修理業者として普段から学校に出入