クマにとどめを刺そうとして襲われ、80代男性が負傷しました。 【写真を見る】罠にかかった熊にとどめ刺そうと近づいたら… 80代男性が頭部をひっかかれるなどのケガ 岐阜･飛騨市 （近所の人）「（男性は）結構出血しているように見えた」 岐阜県飛騨市によりますと、9月27日午前11時頃、飛騨市神岡町東漆山の山中で、シカやイノシシのワナに体長1メートル35センチのオスのツキノワグマがかかっているのが見つかりました